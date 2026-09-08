Çalıştığı şirketten 122 milyon lira çalan muhasebe müdürü yakalandı. 19 şüpheli gözaltına alındı

Asayiş Şube Müdürlüğü ile Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan bir ihbar üzerine soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, bir şirkette muhasebe müdürü olarak çalışan M.A.’nın yıllar içinde şirkete ait paraları önce kendi hesaplarına, ardından suç ortaklarının hesaplarına aktardığı belirlendi.

Şirketin hesaplarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin toplam 122 milyon lirayı çaldığını belirledi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüpheli M.A. ve suç ortaklarını yakalamak için İstanbul merkezli Sinop ve Tokat'ta operasyon düzenledi.

Operasyonlara özel harekat polisleri de katıldı.

Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda M.A.’ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin sorgusu Dolandırıcılık Büro Amirliğinde yapıldı.

M.A.’nın dışında gözaltına alınan şüphelilerin banka hesaplarını kullandıran ve aynı şirkette çalışarak ona yardım eden kişiler olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında şüphelilerin banka hesaplarına bloke konulurken, suç gelirleriyle alındığı değerlendirilen 5 taşınmaz ve 12 lüks otomobile de el kondu.

Emniyette işlemleri tamamlanan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.