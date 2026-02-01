Çatı tamiratı 20 yıllık komşuları düşman etti. Arabulucuk sistemi devreye girdi

İstanbul Avcılar'da 20 yıldır aynı binada oturan aile sıcaklığı ile yaşayan 8 komşu, çatı akmasının tamiratından kaynaklanan masraflardan dolayı anlaşmazlık yaşadı.

Anlaşmazlık sonucunda 2 yıl boyunca küs kalan maliklerden biri, sorunun giderilmesi için arabuluculuk bürosuna başvurdu. Büro, söz konusu uyuşmazlık için dosyaya, arabulucu avukat Fatma Bozkurt Saraç'ı atadı.

Arabulucu avukat açıklamalarında “Çatı aktığında ilk yapılan toplantıda belli bir oranda maliklerin hepsinin masrafa katılmayı kabul etmiş ancak bir süre sonra ekstra çıkan maliyetlere taraflardan bazılarının katılmaya imtina etmişler.” ifadelerini kullandı.

Tarafları 2 yıldır süren küslüklerinin üzerine arabulucu avukat devreye girdi. Avukat tarafları ofisine davet ederek dinledi. Ofiste taraf kişiler misafir sıcaklığında ağırlanarak sıcak bir ortam oluşturuldu.

Saraç “ Toplamda 3 saatlik bir toplantı sürecimiz oldu. Bu sürede pek çok kez o duygular yoğunlaştı, sinirler, öfkeler tavan yaptı. Sonra tekrar sakinleştiler. Sonra birbirlerinden kopuk sohbetler olurken, biz arabulucu olarak her bir konuşmayı gözlemlemeye devam ettik. İşin sonunda anlaştılar. Biz o toplantının sonunda hakimin, kanunların çizdiği yolda, reçetesi mümkün olmayan ama tarafların kendi iradeleriyle içlerinin rahat olduğu bir çözüme vardık.” ifadelerini kullandı.

Arabulucuk yoluyla sorunlar dava yoluna gidilmeden de çözülebiliyor. Bu durum hem mahkemelerin yükünü azaltıyor hem de tarafların mahkeme sürecinde yıpranmasını ve maddi kayıplar yaşamasının önüne geçiyor.