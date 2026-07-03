Çatıdan düşen beton parçalar isabet etti. Kapısının önünde oturan kadın canından oldu
03.07.2026 12:39
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
İstanbul Bayrampaşa'da iki katlı apartmanın kapısının önünde oturan Fatma Kalkancı, çatıdan düşen beton parçaları nedeniyle hayatını kaybetti.
Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde iki apartman çatısından düşen beton parçalar, kapıda oturan Fatma Kalkancı'na isabet etti.
Kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Fatma Kalkancı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan Fatma Kalkancı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayat mücadelesini kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hayatını kaybeden Fatma Kalkancı'nın eşi Ertan Kalkancı ise olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını dile getirdi.
Kalkancı, "Hastaneye yetiştirene kadar kalbi durmuş. Orada da müdahale ettiler ama kurtaramadılar." dedi.
Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Fatma Kalkancı'nın cenazesinin memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesine defnedileceği öğrenildi.
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