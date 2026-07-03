Çatıdan düşen beton parçalar isabet etti. Kapısının önünde oturan kadın canından oldu

Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde iki apartman çatısından düşen beton parçalar, kapıda oturan Fatma Kalkancı'na isabet etti.

Kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Fatma Kalkancı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Fatma Kalkancı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayat mücadelesini kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden Fatma Kalkancı'nın eşi Ertan Kalkancı ise olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını dile getirdi.

Kalkancı, "Hastaneye yetiştirene kadar kalbi durmuş. Orada da müdahale ettiler ama kurtaramadılar." dedi.

Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Fatma Kalkancı'nın cenazesinin memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesine defnedileceği öğrenildi.