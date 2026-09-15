Çekmeköy'de 1 kişinin öldüğü otomobile saldırı soruşturmasında 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yapılan incelemelerde araca 28 kurşun isapet ettiği tespit edildi.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis saldırganların kaçarken kullandığı otomobilin plakasını tespit ederek takip başlattı. Yapılan çalışma sonucu olaya karıştıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan incelemede otomobile 28 kurşun isabet ettiği tespit edildi.

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