Ceza uygulanacağını öğrenen sürücü gözyaşlarını tutamadı
02.05.2026 13:19
Sürücünün, ehliyetini yeni aldığı öğrenildi.
Kadıköy sahil yolunda trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, seyir halindeyken trafiği yavaşlatarak sohbet eden sürücülere ceza uygulandı.
Denetim sırasında durdurulan sürücülerden biri, aday sürücü olduğunu ve ehliyetini yeni aldığını belirterek ceza puanının düşeceğini öğrenince gözyaşlarını tutamadı.
Genç sürücünün yaşadığı panik dikkat çekerken, ekipler tarafından gerekli işlemler uygulandı.
