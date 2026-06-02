Çöp kamyonunun çarptığı 7 yaşındaki çocuktan acı haber

Bunun üzerine ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen şoför Enver D. hakkında gözaltı kararı verildi.

Ağır yaralandığı belirlenen Omran Bitar, 2 gün boyunca hastanede yaşam mücadelesi verdi. Omran, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, şoför Enver D.'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Çarpmanın etkisiyle Omran savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Kocasinan Merkez Mahallesi Köyiçi Caddesi'nde 30 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında iddiaya göre, çöp toplamak için ara sokağa giren Enver D. yönetimindeki çöp kamyonu, bu sırada sokakta yürüyen Omran Bitar'a (7) çarptı.

