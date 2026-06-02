Çöp kamyonunun çarptığı 7 yaşındaki çocuktan acı haber
02.06.2026 08:50
İstanbul Bahçelievler'de Omran Bitar'a sokakta yürüdüğü sırada çöp kamyonu çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk 2 gün sonra hayatını kaybetti.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Kocasinan Merkez Mahallesi Köyiçi Caddesi'nde 30 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında iddiaya göre, çöp toplamak için ara sokağa giren Enver D. yönetimindeki çöp kamyonu, bu sırada sokakta yürüyen Omran Bitar'a (7) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Omran savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Omran'ı ambulansla Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, şoför Enver D.'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.
2 GÜN BOYUNCA YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ
Ağır yaralandığı belirlenen Omran Bitar, 2 gün boyunca hastanede yaşam mücadelesi verdi. Omran, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Bunun üzerine ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen şoför Enver D. hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüpheli Enver D.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
