D-100'de feci kaza. Aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin olay yerinde kalp masajı yaptığı Toklobayev, ardından Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jorabel Toklobayev, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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