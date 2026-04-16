D-100'de feci kaza: Motokurye yaşamını yitirdi
16.04.2026 11:38
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul'un Avcılar ilçesi D-100 Karayolu'nda meydana gelen kazada motosikletli kurye yaşamını yitirdi.
İstanbul'un Avcılar ilçesi D-100 Karayolu Cihangir Mahallesi’nde dün saat 21.00 sıralarında Semih Sinan Pelek, henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletin gidon hakimiyetini kaybetti.
Savrulan motosikletten yere düşerek ağır yaralanan Pelek, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Avcılar’daki özel hastaneye kaldırıldı.
Semih Sinan Pelek buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
