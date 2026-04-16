D-100'de feci kaza: Motokurye yaşamını yitirdi

İstanbul'un Avcılar ilçesi D-100 Karayolu Cihangir Mahallesi’nde dün saat 21.00 sıralarında Semih Sinan Pelek, henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletin gidon hakimiyetini kaybetti.

Savrulan motosikletten yere düşerek ağır yaralanan Pelek, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Avcılar’daki özel hastaneye kaldırıldı.

Semih Sinan Pelek buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.