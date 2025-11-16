D-100'de korku dolu anlar: Servis minibüsü yan yattı
16.11.2025 11:39
DHA
İstanbul Kadıköy’de D-100 Karayolu Kozyatağı mevkiinde hafif ticari araca çarpan servis minibüsü yan yattı.
D-100 Karayolu Kozyatağı mevkii Ankara istikametinde trafik kazası meydana geldi.
M.U.'nun kullandığı servis minibüsü, orta şeritte ilerleyen A.Y.'nin kullandığı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç savrularak durdu. Servis minibüsü ise beton bariyerlere çıkarak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri araçlardaki kişilerin durumunu kontrol etti.
Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
