D-100'de korkudan araç yangını

Yangın saat 09.00 sıralarında Acıbadem D-100 Karayolu Harem istikametinde seyir halinde olan otomobilde çıktı.

Aracın ön kısmından dumanların yükseldiğini gören sürücü otomobili sağ şeride çekti. Alevler kısa sürede aracın tamamını sardı. Yangını gören bir motosiklet sürücüsü ve çevredekiler yangın tüpüyle alevlere müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında araç demir yığınına döndü.