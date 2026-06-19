D-100'de korkudan araç yangını
19.06.2026 11:16
Polis ekipleri yangın nedeniyle yolda güvenlik önlemi alırken itfaiye ise yangını söndürdü.
İstanbul Üsküdar'da D-100 Karayolu'nda seyir halindeki bir araç alev aldı. Yangından zarar gören otomobil demir yığınına döndü.
Yangın saat 09.00 sıralarında Acıbadem D-100 Karayolu Harem istikametinde seyir halinde olan otomobilde çıktı.
Aracın ön kısmından dumanların yükseldiğini gören sürücü otomobili sağ şeride çekti. Alevler kısa sürede aracın tamamını sardı. Yangını gören bir motosiklet sürücüsü ve çevredekiler yangın tüpüyle alevlere müdahale etti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında araç demir yığınına döndü.
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