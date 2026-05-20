D-100'de zincirleme kaza: Alkollü sürücü otobüse çarparak durabildi

D-100 Karayolu Ataşehir mevkisinde saat 04.30 sıralarında meydana gelen kazada, seyir halindeki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bir otobüs ve ticari araca, ardından bir otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle toplam dört araç kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde sürücünün 2.25 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazaya neden olan sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

D-100 Karayolu'nun Ataşehir geçişinde bir süre trafik yoğunluğu oluşurken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.