Damperi açık kamyon, yön tabelalarını devirdi. Durmadı, ikinci tabelaya da çarptı

Metris Kavşağı'nda damperi açık halde seyreden bir kamyonun çarptığı yön tabelası yola düştü. Buna rağmen yoluna devam eden kamyonun şoförü kısa bir süre sonra caddedeki başka bir tabelaya çarptı.

Tabelaların ekiplerce yoldan kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.