Damperi açık kamyon, yön tabelalarını devirdi. Durmadı, ikinci tabelaya da çarptı
04.10.2026 13:30
Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
Esenler'de, damperi açık halde giden kamyon yön tabelalarına çarpıp, devirdi. Sürücü olay yerinden kaçtı.
Metris Kavşağı'nda damperi açık halde seyreden bir kamyonun çarptığı yön tabelası yola düştü. Buna rağmen yoluna devam eden kamyonun şoförü kısa bir süre sonra caddedeki başka bir tabelaya çarptı.
Tabelaların ekiplerce yoldan kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.
Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
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