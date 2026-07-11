Dayanamayıp ihbar etmişti. 21 bin lira ceza kesildi

Başakşehir'de yüksek sesli müzik şikayetleri üzerine denetlenen bir araca, izinsiz ses sistemi nedeniyle 21 bin lira ceza kesildi, araç 30 gün trafikten men edildi.

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde vatandaşların yüksek sesle müzik dinleyen araçlara yönelik yoğun şikayetleri üzerine denetimlerini sıkılaştıran Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, araç üreticisinin belirlediği alanlar dışında ek ses sistemi kurulduğu tespit edilen bir otomobili trafikten men etti.

Bunun üzerine sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 72/2 maddesi kapsamında 21 bin lira idari para cezası uygulanırken, araç 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalarda, Başak Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde yapılan denetimde yapılan incelemede, sürücü H.Ç. idaresindeki araçta, araç üreticisi tarafından belirlenen alanlar dışında hoparlör sistemi bulunduğu tespit edildi.

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