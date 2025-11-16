Denize düşen adam kurtarıldı
16.11.2025 11:39
DHA
Üsküdar Kuleli açıklarında henüz bilinmeyen bir nedenle bir kişi denize düştü. Denize düşen adam, balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Kuleli açıklarında balıkçılar, bir kişinin denizde olduğunu fark etti.
Denize nasıl düştüğü belirlenemeyen adamı balıkçılar tekneye aldı. Ardından da kıyıya götürüldü. Burada ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen adama, yaklaşık 10 dakika boyunca kalp masajı yapıldığı öğrenildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan adam tedavi altına alındı.
