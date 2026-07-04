Direksiyon hakimiyetini kaybetti, galeriye daldı

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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