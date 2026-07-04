Direksiyon hakimiyetini kaybetti, galeriye daldı
04.07.2026 09:43
Dükkana giren otomobil olay yerine gelen çekiciyle kaldırıldı.
İstanbul Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, motosiklet galerisine girdi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Koşuyolu Mahallesi Dinlenç Caddesi'nde saat 08.30 saatlerinde trafik kazası meydana geldi.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği seyir halindeki otomobil, cadde üzerindeki motosiklet satışı yapan dükkana girdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Dükkanda hasar oluşurken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.
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