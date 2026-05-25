Drift şovu pahalıya patladı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, yapılan incelemelerde iki ayrı araç sürücüsünün drift yaptığı tespit edildi.

Sosyal medyada paylaşılan drift görüntüleri üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü C Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç plakalarından sürücülerin kimlik bilgilerine ulaştı.

Çalışmalar sonucunda K.U. ve B.K. isimli sürücüler yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

Sürücülere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift atmak" başlıklı 67/1-D maddesi kapsamında toplam 280 bin lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, sürücülerden K.U.'nun ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, B.K.'nin ise 5 yıl içerisinde aynı ihlali ikinci kez gerçekleştirdiğinin belirlenmesi üzerine sürücü belgesi iptal edildi. B.K.'nin aracı da trafikten men edildi.