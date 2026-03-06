Dron destekli denetimde sürücülere 96 bin TL ceza uygulandı

İstanbul'da trafik büro ekipleri, dron destekli denetim gerçekleştirdi. Kuralları ihlal eden sürücülere toplam 96 bin 314 TL para cezası kesildi.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik büro ekipleri tarafından yapılan uygulamada, cadde üzerinde hatalı sollama yaptığı belirlenen sürücüler dron kamerasıyla tespit edildi.

Arnavutköy ilçesine bağlı Hacımaşlı yolu caddesinde yapılan denetimlerde, yasak olmasına rağmen orman yolunda sollama yapan sürücülere ceza yazıldı.

Uygulamada hatalı sollama yapan 5 sürücüye ve ehliyetsiz olduğu belirlenen 2 sürücüye işlem yapıldı.

Vatandaşların orman yolu olarak kullandığı caddede yapılan uygulamada, dronla tespit edilen sürücüler uygulama noktasında durduruldu.

