Dron destekli denetimde sürücülere 96 bin TL ceza uygulandı
06.03.2026 09:55
İstanbul'da trafik büro ekipleri, dron destekli denetim gerçekleştirdi.
İstanbul'da trafik büro ekipleri, dron destekli denetim gerçekleştirdi. Kuralları ihlal eden sürücülere toplam 96 bin 314 TL para cezası kesildi.
Arnavutköy ilçesine bağlı Hacımaşlı yolu caddesinde yapılan denetimlerde, yasak olmasına rağmen orman yolunda sollama yapan sürücülere ceza yazıldı.
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik büro ekipleri tarafından yapılan uygulamada, cadde üzerinde hatalı sollama yaptığı belirlenen sürücüler dron kamerasıyla tespit edildi.
Dronla tespit edilen sürücüler uygulama noktasında durduruldu.
Vatandaşların orman yolu olarak kullandığı caddede yapılan uygulamada, dronla tespit edilen sürücüler uygulama noktasında durduruldu.
Denetimde trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.
Uygulamada hatalı sollama yapan 5 sürücüye ve ehliyetsiz olduğu belirlenen 2 sürücüye işlem yapıldı.
Denetimde sürücülere toplam 96 bin 314 TL para cezası uygulandı.
YASAL UYARI
İSTANBUL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İSTANBUL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.