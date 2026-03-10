"Dur" ihtarına uymayıp kaçtı, üzerinden uyuşturucu madde çıktı
10.03.2026 10:09
Polislerden kaçan sürücünün üzerinden, uyuşturucu hap ve tabanca fişeği çıktı.
İstanbul'da polisin dur ihtarına uymayan motosikletli sürücü, polis ekiplerinin takibi sonucunda yakalandı. Polislerden kaçan sürücünün üzerinden, uyuşturucu hap ve tabanca fişeği çıktı.
Olay, Arnavutköy'de yaşandı.
Alınan bilgiler göre, Arnavutöy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, aracıyla kaçmaya başladı.
Ekiplerin takibi sonucunda kısa sürede yakalanan sürücü, aracından indikten sonra da kaçmaya devam etti.
Polisler tarafından etkisiz hale getirilen şüphelinin üst aramasında, 48 adet ekstazi uyuşturucu hap ve 7 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Kimliği tespit edilen şüpheli A.E.Y.'nin sürücü belgesinin olmadığı öğrenildi.
Şüphelinin torbacılık yaptığı değerlendirildi.
Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili de inceleme başlatıldı.
