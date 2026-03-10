"Dur" ihtarına uymayıp kaçtı, üzerinden uyuşturucu madde çıktı

Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili de inceleme başlatıldı.

Polisler tarafından etkisiz hale getirilen şüphelinin üst aramasında, 48 adet ekstazi uyuşturucu hap ve 7 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Ekiplerin takibi sonucunda kısa sürede yakalanan sürücü, aracından indikten sonra da kaçmaya devam etti.

YASAL UYARI

İSTANBUL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İSTANBUL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.