Durdurulan arabadan kilolarca eroin çıktı
26.06.2026 12:21
İstanbul'da bir otomobile düzenlenen operasyonda 21 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Teknik ve fiziki takibin ardından Beylikdüzü'nde bir otomobilde uyuşturucu olduğunu tespit eden ekipler, seyir halindeki bir araca operasyon düzenleyerek iki zanlıyı yakaladı.
Otomobilde yapılan aramalarda 21 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
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