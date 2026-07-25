Elektrik kesintisini fırsat bildi, iş yerinden 300 tam altın çaldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz günlerde Fatih'te faaliyet gösteren döviz bürosunda elektrik kesintisinin yaşandığı sırada 300 tam altının çalınmasına ilişkin ihbarın ardından çalışma başlattı.

300 tam altın, şu an 11 milyon 961 bin 600 TL ediyor.

Saha araştırması ve teknik takip çalışmaları sonucunda, iş yerinde bankocu olarak görev yapan İ.K'nın elektrik kesintisinden faydalanarak hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Şüpheli, dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda 282 tam altın ile altınların satışından elde edildiği değerlendirilen 90 bin lira ele geçirildi.

İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelinin daha önce de iş yerinden 100 gram altın çaldığını, son hırsızlığında da 18 tam altını kuyumcuda bozdurup 100 grama çevirdikten sonra iş yerine bıraktığını tespit etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.K, adliyeye sevk edildi.