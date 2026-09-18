Emaar AVM'de yangın paniği
18.09.2026 10:23
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul Üsküdar'da bulunan Emaar AVM'de içinde bulunan iş yerinde yangın çıktı.
Yangın, saat 09:20 sıralarında Ünalan Mahallesi'nde bulunan Emaar AVM'nin içindeki bir iş yerinde çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında dükkanda hasar oluştu.
Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
YASAL UYARI
İSTANBUL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İSTANBUL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.