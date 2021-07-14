Engelsiz Yaşam Merkezi’nin temeli atıldı

İstanbul Haberleri - DHA,

Engelsiz parkının yer alacağı merkezin 619 metrekarelik açık alanında hobi bahçesi ve farklı imkanlar sunulurken, bin 426 metrekare de kapalı alanı bulunuyor. Projede çok amaçlı salon, engelli rehabilitasyon havuzu, spor salonu, bakım odaları, engelsiz kahvesi, sağlık ünitesi de yer alacak. Çok fonksiyonlu yaşam merkezi faaliyete girdiğinde özel misafirlerine 20 farklı alanda atölye, kurs, terapi, özel eğitim, bakım ve teknik destek hizmetleri sunacak.

“EN KISA SÜREDE PROJEYİ TAMAMLAYACAĞIZ”

Temel atma töreninde konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Dr. Ahmet - Ayşe Ayyıldız engelsiz yaşam merkezimizin temel atma törenini gerçekleştirdik. İş insanımız Ahmet Ayyıldız’a teşekkür ediyoruz, mimari projemizi çok beğendi. Burayı kıymetli eşinin adına tesis edeceğiz. En kısa sürede burayı tamamlayıp engelli vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Rahmetli Ayşe Ayyıldız ve koronavirüsten vefat eden herkesin mekanı cennet olsun” dedi.

Eşiyle her zaman okul ya da yurt yaptırmak gibi bir hayallerini olduğunu belirten Engelsiz Yaşam Merkezi’nin yapımına destek veren iş insanı Dr. Ahmet Ayyıldız, “Çok mutlu ve heyecanlıyım. Eşimle hayal ettiğimiz projeyi gerçekleştirme imkanı buldum. Bu imkanı bana veren Allah'a şükrediyorum. Buna fırsat tanıyan belediye başkanımıza da çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa sürede bu projeyi bitireceğiz. Her zaman takipte kalacağım” diye konuştu.