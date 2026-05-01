Esenler'de 4 araçlık zincirleme trafik kazası
01.05.2026 14:45
İstanbul Esenler'de 4 araçlık zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada bir sürücü otomobilin içinde sıkıştı.
Esenler Otogar Bağlantı Yolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otomobilinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu çalışmaların ardından normale döndü.
