Esenyurt'ta çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil börekçi dükkanına girdi

Olay, saat 11.00 sıralarında Koza Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil , yol kenarındaki börekçi dükkanına girdi.

Kaza sırasında dükkanda oturan bir müşteri büyük tehlike atlattı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, dükkanda ve araçlarda hasar meydana geldi.

Kaza çevredeki dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, aracın park halindeki otomobile çarpması, savrulan otomobilin börekçiye girmesi ve dükkandaki müşterinin kazadan yara almadan kurtulduğu anlar yer alıyor.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.