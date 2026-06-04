Esenyurt'ta fabrika yangını. 1 işçi hastanelik oldu

Esenyurt 'ta su pompası üretimi yapılan fabrikada çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çalışanlar kendi imkanlarıyla fabrikadan tahliye edilirken, dumandan etkilenen Recep Erkut iş yerine ait araçla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi. Öte yandan, fabrikadan yükselen yoğun siyah dumanlar ilçenin farklı noktalarından görüldü. Gökyüzünü kaplayan dumanlar çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.