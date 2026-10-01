Esenyurt'ta iki TIR'ın arasında kalan işçi hayatını kaybetti

Esenyurt'ta bir market deposunda geri manevra yapan TIR ile park halindeki TIR arasında kalan işçi, hayatını kaybetti.

Olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

Olay, sabah saatlerinde Esenyurt ilçesi Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan bir market deposunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre bahçede manevra yapan TIR ile park halindeki TIR'ın arasında kalan işçi ağır yaralandı.

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