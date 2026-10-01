Esenyurt'ta iki TIR'ın arasında kalan işçi hayatını kaybetti
01.10.2026 10:20
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Esenyurt'ta bir market deposunda geri manevra yapan TIR ile park halindeki TIR arasında kalan işçi, hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Esenyurt ilçesi Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan bir market deposunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre bahçede manevra yapan TIR ile park halindeki TIR'ın arasında kalan işçi ağır yaralandı.
Olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.
Sıkıştığı yerden çıkarılan işçi olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İşçinin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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