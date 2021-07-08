Esenyurt'ta minibüs şoförüne dayak

İstanbul Haberleri 08.07.2021 - 13:44
Esenyurt'ta düğün konvoyundaki kişiler, yol verme nedeniyle tartıştıkları minibüs şoförünü dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda minibüs şoförüyle, düğün konvoyundaki kişiler arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Konvoydaki kişilerin, minibüsün önünü kesmesiyle tartışma kavgaya dönüştü.
Araçlarından inen kişiler, etrafını sardığı minibüs şoförüne yumruk ve tokat attı.
Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sona erdi, konvoydaki kişiler araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.
Minibüs şoförünün saldırıya uğraması da cep telefonu kamerasına yansıdı.
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