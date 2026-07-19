Esenyurt'ta otel yangını
19.07.2026 08:16
Üst katlarda mahsur kalan müşteriler, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, 4 katlı bir otelin çamaşırhanesinde çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki 4 katlı otelin çamaşırhane kısmında saat 02.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çamaşırhanedeki malzemelerin alev alması üzerine büyüyen yangının ardından yayılan yoğun duman, kısa sürede merdiven boşluğunu ve odaları kapladı.
Durumu fark eden otel sakinleri koridorları duman kapladığı için aşağı inemeyerek pencerelere, balkonlara ve teras bölümüne sığındı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
MAHSUR KALANLAR MERDİVENLE TAHLİYE EDİLDİ
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, mahsur kalanları tahliye etmek için çalışma başlattı. Terasta ve odalarında mahsur kalan müşteriler, merdivenle tek tek aşağı indirildi. Dumandan etkilenen 1 kişi, ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.
Yangın, itfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Binadaki duman tahliye çalışmalarının tamamlanmasının ardından otel müşterileri yeniden odalarına alındı.
Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.
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