Esenyurt'ta tekstil atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu

İstanbul Haberleri - Anadolu Ajansı, Esenyurt'ta bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu. Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesi 1372 Sokak'taki tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın iş yerinde hasara neden oldu.