Esenyurt'ta tekstil fabrikasında yangın
20.04.2026 15:34
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, tekstil fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Oluşan yoğun duman çevreye yayılırken, işçiler kendi imkanlarıyla fabrikayı tahliye etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, iş yerinde hasar oluştu.
YASAL UYARI
İSTANBUL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İSTANBUL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.