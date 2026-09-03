Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu. 143 kilogram skunk ele geçirildi

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir minibüs ile bir işyerine düzenlenen operasyonda, 143 kilogram skunk diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi, olayla bağlantılı 5 şüphelinin gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube ekiplerinin desteğiyle Esenyurt’ta uyuşturucu madde ticaretine yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

İlçede uyuşturucu sevkiyatında kullanıldığı tespit edilen bir minibüs ile bir işyerini yakın takibe alan polis, savcılıktan alınan arama ve el koyma izninin ardından, dün söz konusu adrese ve seyir halindeki minibüse operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, araçta ve işyerlerinde yapılan aramalarda 129 parça halinde toplam 143 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan 5 şüpheli, ifadeleri alınması için emniyete götürüldü.

Söz konusu şüphelilerin, Türk Ceza Kanunun 188’inci maddesince yürütülen tahkikat işlemlerinin sonunda ilerleyen günlerde adli makamlara sevk edileceği bildirildi.