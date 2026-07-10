Arnavutköy'de aile katliamı. Diğer çocuk kanepenin arkasına saklanarak kurtuldu
10.07.2026 22:08
Son Güncelleme: 10.07.2026 22:11
İstanbul'da bir şahıs, boşandığı eşi ve 18 yaşındaki oğlunu öldürdü, ardından intihar etti. Diğer çocuk kanepenin arkasına saklanarak kurtuldu.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Boğazköy Mahallesi'nde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Davut Gökkaya, eski eşi Türkan Gökkaya’nın evine geldi.
Şahıs, bir süre sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle eşi Türkan Gökkaya ve oğlu Emin Gökkaya’ya (18) ateş ederek aynı silahla kendini vurdu. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servise bildirdi.
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede anne ve oğlu ile şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
İKİNCİ ÇOCUĞU KANEPENİN ARKASINA SAKLANARAK KURTULDU
Öte yandan, olay sırasında evde bulunan A.G. ise kanepenin arkasına saklanarak kurtulduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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