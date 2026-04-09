Eski koca dehşeti. Kızını öldürdü, anneyi ağır yaraladı
09.04.2026 23:47
Zeytinburnu'nda kızını öldüren şüpheli eski eşini ağır yaraladı.
İstanbul'da bir şahıs, kızını ve eski eşini silahla vurdu. 19 yaşındaki kız hayatını kaybederken, annesi ise ağır yaralandı.
Zeytinburnu’nda bir sitede bulunan dairede, E.Ş, yaklaşık bir yıl önce boşandığı eşi T.B. (39) ile kızı C.Ş'yi (19) henüz belirlenemeyen nedenle silahla vurduktan sonra kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde C.Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan T.B. sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
5 SUÇ KAYDI TESPİT EDİLDİ
Polis ekipleri olay yerinde bir süre incelemelerde bulundu. Şüpheli E.Ş'nin 5 suç kaydı olduğu tespit edildi. Ekiplerin, kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.
