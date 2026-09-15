Eski nişanlısını sokak ortasında dövdü

Sultanbeyli’de 25 yaşındaki kadın, sokakta yürüdüğü sırada önünü kesen eski nişanlısı tarafından dövüldü. Şüphelinin olay yerinden ayrıldıktan sonra geri dönerek kadına yeniden saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Hasanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta tek başına yürüyen G.N.B.’nin (25) önü eski nişanlısı B.A. (29) tarafından kesildi.

İkili arasında çıkan tartışmanın ardından B.A., genç kadına saldırarak dövmeye başladı. Çevredekilerin tepki göstermesine rağmen saldırısını sürdüren şüpheli, bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.

B.A., daha sonra geri dönerek G.N.B.’yi yeniden dövdü. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği olayın ardından şüpheli gözaltına alındı. B.A.’nın çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

ŞİDDET ANI KAMERADA

Sokak ortasında yaşanan dehşet anları ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde; B.A.'nın genç kadını dövdüğü ve çevredeki vatandaşların araya girmeye çalıştığı anlar yer aldı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Genç kadının emniyete giderek şikayetçi olması üzerine Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan B.A.'nın yapılan sorgusunda; “Kasten Öldürme”, “Kasten Yaralama”, “Nitelikli Dolandırıcılık”, “Tehdit” ve “Yağma” gibi suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.A., adliyeye sevk edildi.