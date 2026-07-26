Eski nişanlısıyla ilişki yaşadığını öğrendiği arkadaşını vurdu. "Olayla ilgim yok" dedi

DAHA ÖNCEDEN 9 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan Serhat E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Serhat E., çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Serhat E.’nin poliste aralarında 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarının bulunduğu 9 kaydı olduğu öğrenildi.

Berat Ç.’nin ise aralarında 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Uyuşturucu madde kullanmak' ve 'Kasten yaralama' suçlarından toplam 5 kaydı olduğu belirtildi.

"ESKİ NİŞANLIMLA BİRLİKTE OLDUĞUNU ÖĞRENDİM”

Tutuklanan Serhat E.’nin ifadesinde, "Berat Ç. isimli kişiyi mahalleden tanıyorum, çocukluk arkadaşım olur, dostum olur. Tuana T. benim eski nişanlım olur. Ramazan T.’de Tuana’nın babası olur. Tuana ile anlaşamadığımız için nişanı attık. Ben Tuana’nın Ahmet ve Berat ile birlikte olduğunu bilmiyordum. Nişanı attıktan sonra öğrendim. Bu konuyla ilgili Ahmet ve Berat ile muhatap bile olmadım, konuşmadım onlarla. Tuana ile zaten ayrılmıştık. Olay günü Berat Ç. isimli kişinin vurulmasıyla ilgili benim alakam yoktur. Ben Berat’ın vurulduğunu mahalleden öğrendim. Berat’ı kimin vurduğunu bilmiyorum" dediği öğrenildi.