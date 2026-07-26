Eski nişanlısıyla ilişki yaşadığını öğrendiği arkadaşını vurdu. "Olayla ilgim yok" dedi
26.07.2026 10:27
Kağıthane'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan Berat Ç.'nin çocukluk arkadaşı olduğu belirtilen Serhat E. yakalanarak tutuklandı. Şüpheli, eski nişanlısının Berat Ç. ile ilişki yaşadığını öğrendiğini söylerken, saldırıyla ilgisinin olmadığını savundu.
Olay, 24 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilinde oturan Berat Ç.'nin yanına gelen şüpheli araca binerek silahla ateş açtı.
Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Berat Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin saldırının ardından Çağlayan Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonu önünden hafif ticari araca binerek kaçtığını belirledi.
Görüntülerin geriye dönük incelenmesiyle saldırganın olay öncesinde de Berat Ç.'nin bulunduğu otomobile bindiği ve mahallede farklı noktalarda görüldüğü tespit edildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin Serhat E. olduğu belirlendi.
"Berat’ı kimin vurduğunu bilmiyorum" dedi
DAHA ÖNCEDEN 9 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan Serhat E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Serhat E., çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Serhat E.’nin poliste aralarında 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarının bulunduğu 9 kaydı olduğu öğrenildi.
Berat Ç.’nin ise aralarında 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Uyuşturucu madde kullanmak' ve 'Kasten yaralama' suçlarından toplam 5 kaydı olduğu belirtildi.
"ESKİ NİŞANLIMLA BİRLİKTE OLDUĞUNU ÖĞRENDİM”
Tutuklanan Serhat E.’nin ifadesinde, "Berat Ç. isimli kişiyi mahalleden tanıyorum, çocukluk arkadaşım olur, dostum olur. Tuana T. benim eski nişanlım olur. Ramazan T.’de Tuana’nın babası olur. Tuana ile anlaşamadığımız için nişanı attık. Ben Tuana’nın Ahmet ve Berat ile birlikte olduğunu bilmiyordum. Nişanı attıktan sonra öğrendim. Bu konuyla ilgili Ahmet ve Berat ile muhatap bile olmadım, konuşmadım onlarla. Tuana ile zaten ayrılmıştık. Olay günü Berat Ç. isimli kişinin vurulmasıyla ilgili benim alakam yoktur. Ben Berat’ın vurulduğunu mahalleden öğrendim. Berat’ı kimin vurduğunu bilmiyorum" dediği öğrenildi.
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