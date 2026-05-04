Eski sevgilisinin evini bastı, kadının erkek arkadaşını yedi yerinden bıçakladı
04.05.2026 10:19
Şüphelinin 19 suç kaydı olduğu belirtildi.
İstanbul Şişli'de eski kız arkadaşının evini basan bir adam, kadının erkek arkadaşını yedi yerinden bıçaklayıp yaraladı. Saldırgan gözaltına alındı.
İstanbul'un Şişli ilçesi Eskişehir Mahallesi’nde dün saat 08.15 sıralarında iddialara göre eski sevgilisi Çiğdem A.’nın (42) evine giden eski sevgili İdris Ç. (32), anahtarla içeri girdi. İdris Ç. içeride Selami Ö. (28) ile karşılaştı.
Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İdris Ç., yanında bulunan bıçakla kadının sevgilisi Selami Ö.’yü vücudunun çeşitli yerlerinden yedi kez bıçaklayarak başına yumruk attı.
İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Selami Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
SALDIRGAN SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Polis ekipleri, şüpheli İdris Ç.’yi olayda kullandığı bıçakla yakalayarak gözaltına aldı. Feriköy Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edilen şüpheli hakkında “Kasten yaralama” suçundan işlem başlatıldı.
İdris Ç.’nin 5 “Evden hırsızlık”, 1 “Uyuşturucu madde ticareti”, 3 “Kasten yaralama” olmak üzere poliste toplam 19 suç kaydı olduğu öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekipleri adreste bir süre çalışma yaparken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
