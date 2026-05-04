Eski sevgilisinin evini bastı, kadının erkek arkadaşını yedi yerinden bıçakladı

İstanbul Şişli'de eski kız arkadaşının evini basan bir adam, kadının erkek arkadaşını yedi yerinden bıçaklayıp yaraladı. Saldırgan gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri adreste bir süre çalışma yaparken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İdris Ç.’nin 5 “Evden hırsızlık”, 1 “Uyuşturucu madde ticareti”, 3 “Kasten yaralama” olmak üzere poliste toplam 19 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İdris Ç., yanında bulunan bıçakla kadının sevgilisi Selami Ö.’yü vücudunun çeşitli yerlerinden yedi kez bıçaklayarak başına yumruk attı.

İstanbul'un Şişli ilçesi Eskişehir Mahallesi’nde dün saat 08.15 sıralarında iddialara göre eski sevgilisi Çiğdem A.’nın (42) evine giden eski sevgili İdris Ç. (32), anahtarla içeri girdi. İdris Ç. içeride Selami Ö. (28) ile karşılaştı.

