Eyüpsultan'da 2 otomobile çarpan hafriyat kamyonu İSKİ bahçesine yuvarlandı. 2 yaralı

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile kamyon sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık , polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güzeltepe Mahallesi'nde seyir halinde olan Kadri T. yönetimindeki 34 DMB 234 plakalı hafriyat kamyonu, önündeki araca arkadan çarptıktan sonra İSKİ Genel Müdürlüğü binasına girmek üzere olan Selahattin K. idaresindeki 34 HJE 574 plakalı otomobile çarptı.

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