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Eyüpsultan'da kimyasal alarm! Ekipler harekete geçti

25.07.2026 11:31

Eyüpsultan'da kimyasal alarm! Ekipler harekete geçti
IHA
İHA
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İstanbul Eyüpsultan'da büyük kapalı bir alana sahip fabrikada kimyasal maddeler tepkimeye girdi. Çalışanlar tahliye edildi.

Kemerburgaz’da 2 bin metrekare kapalı alana sahip bir fabrikada kimyasal maddeler tepkimeye girdi.

 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

 

Fabrikada çalışan işçiler tedbir amaçlı tahliye edildi.

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