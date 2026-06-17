Eyüpsultan'da silahlı saldırı. Parkta oturan gruba ateş açtılar
17.06.2026 22:08
Eyüpsultan'da silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.
Eyüpsultan'da parkta oturan kişilere bir araçtan ateş açıldı. Olayda 5 kişi yaralandı.
Eyüpsultan'da Karadolap Mahallesi Belgin Sokak'a araçla gelen kimliği belirsiz şüpheliler silahla ateş açtıktan sonra kaçtı. Açılan ateş sonucu Veysel Karani Parkı'nın önünde oturan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
ARAÇLARA KURŞUN İSABET ETTİ
Olay yerinde inceleme yapan polis, çevredeki 2 araca da kurşun isabet ettiğini belirledi.
Polis ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma sürüyor.
Öte yandan, silahla ateş açılan aracın Kemerburgaz Kent Ormanı girişinde yakılmış ve terk edilmiş halde bulunduğu öğrenildi.
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