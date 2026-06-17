Eyüpsultan'da silahlı saldırı. Parkta oturan gruba ateş açtılar

Olay yerinde inceleme yapan polis, çevredeki 2 araca da kurşun isabet ettiğini belirledi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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