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Fatih'te döviz bürosunda silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

15.09.2026 14:27

Fatih'te döviz bürosunda silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
DHA

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

DHA
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İstanbul Fatih’teki bir döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Fatih ilçesi Sofçuhan İş Hanı içerisinde bulunan döviz bürosunda meydana geldi. Büroda bir müşteri ile iş yeri sahibi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 

 

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Silahla açılan ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kavganın alacak meselesi nedeniyle yaşandığı belirtildi. 

 

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. 

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