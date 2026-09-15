Fatih'te döviz bürosunda silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

İstanbul Fatih’teki bir döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Fatih ilçesi Sofçuhan İş Hanı içerisinde bulunan döviz bürosunda meydana geldi. Büroda bir müşteri ile iş yeri sahibi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

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