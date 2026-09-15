Fatih'te döviz bürosunda silahlı kavga: İki can kaybı
15.09.2026 14:27
Son Güncelleme: 15.09.2026 16:41
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Fatih'te bir döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.
İstanbul'un Fatih ilçesi Sofçuhan İş Hanı içerisinde bulunan döviz bürosunda bir müşteri ile iş yeri sahibi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Silahla açılan ateş sonucu iki kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı. Kavganın alacak meselesi nedeniyle yaşandığı iddia edildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
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