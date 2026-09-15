Fatih'te döviz bürosunda silahlı kavga: İki can kaybı

İstanbul Fatih'te bir döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Silahla açılan ateş sonucu iki kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı. Kavganın alacak meselesi nedeniyle yaşandığı iddia edildi.

İstanbul'un Fatih ilçesi Sofçuhan İş Hanı içerisinde bulunan döviz bürosunda bir müşteri ile iş yeri sahibi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

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