Fatih'te döviz bürosunda silahlı kavga: İki can kaybı var

İstanbul'un Fatih ilçesi Sofçuhan İş Hanı içerisinde bulunan döviz bürosunda iddialara göre bir müşteri ile iş yeri sahibi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahla açılan ateş sonucu iki kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı. Kavganın alacak meselesi nedeniyle yaşandığı iddia edildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.