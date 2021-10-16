Fatih'te hanutçulara ve sahte parfümcülere operasyon

İstanbul Haberleri - DHA,

Sultanahmet ve Beyazıt Meydanı'nda, Turizm Polisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Fatih Belediyesi Zabıta Ekipleriyle birlikte hanutçuluk yapanlarla ve seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Beyazıt Meydanı'nda gerçekleştirilen denetimlerde seyyar parfüm sattığı tespit edilen iki kişi Turizm polisi tarafından yakalandıktan sonra, ceza kesilmek üzere Fatih Belediyesi Beyazıt Zabıta ofisine götürüldü.

Seyyar satıcılar, basın mensuplarına hakaret ve küfrederek saldırdı. Seyyar parfüm satıcılarının akrabası olduğu iddia edilen bir grup da saldırıya katıldı.

Polisler grubu dağıtmaya çalıştı. 4 kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Gözaltına alınan 4 şüpheliye 'görevli memura mukavemetten' ve 'darptan' işlem yapıldığı öğrenildi.

