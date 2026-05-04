Fatih'te zincir marketin deposunda korkutan yangın
04.05.2026 11:08
Son Güncelleme: 04.05.2026 12:05
İtfaiye ekipleri, semt pazarının kurulduğu caddeye ulaşmakta güçlük çekti.
İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir zincir marketin deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.
İstanbul'un Fatih ilçesi Cibali Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde bulunan marketin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yanan deponun bulunduğu caddede semt pazarı kurulması nedeniyle itfaiye ekipleri müdahale sırasında güçlük yaşadı.
Pazarcılar, itfaiyenin çalışmalarını sağlıklı sürdürebilmesi için tezgahlarını kaldırdı.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Bir süre soğutma çalışması yapılan depoda, yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.
