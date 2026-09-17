Firari deve kuşu trafiği birbirine kattı
17.09.2026 14:20
Son Güncelleme: 17.09.2026 14:22
Deve kuşunun hayvanat bahçesinden kaçtığı anlaşıldı.
İstanbul Şile'de sabah saatlerinde trafik bir anda karıştı. Bu karışıklığın nedeni bir kaza ya da arıza yapan bir araç değil, yolda koşan bir deve kuşuydu.
İstanbul'da hayvanat bahçesinden kaçan deve kuşu ortalığı birbirine kattı.
Deve kuşunun, Şile sokaklarındaki koşusunu vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında, nereye gideceğini bulamayan hayvan, dakikalarca başıboş dolaştı.
Sürücüler araçlarıyla hayvana çarpmamak için durmak zorunda kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla deve kuşunu yakalamak üzere itfaiye ekipleri geldi.
Deve kuşunun çevredeki özel bir hayvanat bahçesinden kaçtığı anlaşıldı. İtfaiyeciler hayvanı yakalayarak sahibine teslim etti.
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