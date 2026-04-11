Gaziosmanpaşa'daki hurdacıda can pazarı. Ölümden duvarı delerek kurtuldular
11.04.2026 16:20
Son Güncelleme: 11.04.2026 16:39
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir binanın zemin katındaki hurdacıda yangın çıktı. İş yerinde mahsur kalan 4 kişi duvarı delerek çıktı.
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Şemsipaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın girişinde yer alan hurdacıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İÇERİDE MAHSUR KALDILAR
Yangın kısa sürede iş yerini sardı. İddiaya göre, hurdacıda çalışanlar kapı önüne konulan buzdolapları nedeniyle dışarı çıkamayınca çareyi duvarı delmekte buldu. İçeride mahsur kalan 4 çalışan açtıkları delikten dışarı çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Yangında yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu.
