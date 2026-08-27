Görüntüsünden şüphelendi, etiketi kaldırınca skandal ortaya çıktı
27.08.2026 11:17
Bir vatandaş, satın aldığı sucuğun üzerindeki etiketi kaldırınca ürünün son kullanma tarihinin geçtiğini fark etti.
İstanbul Sultangazi'de son tüketim tarihi geçen sucukların üzerine yeni etiket yapıştıran market mühürlendi.
Tarihi geçmiş ürünler halk sağlığını tehdit etmeye devam ediyor.
Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde kahvaltı için alışveriş yapan vatandaş, satın aldığı sucuğun görüntüsünden şüphelenerek ambalajı inceledi.
Ürünün orijinal etiketinin üzerine farklı bir etiket yapıştırıldığını fark eden vatandaş, üstteki etiketi kaldırdığında alttaki etikette yer alan son kullanma tarihinin geçtiğini gördü.
YENİ ETİKETLE DEĞİŞTİRİLMİŞ
Ürünün son kullanma tarihinin yeni etiketle değiştirildiğini öne süren vatandaş, ilgili görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
MARKETE DENETİM
Görüntülerin ardından harekete geçen Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, söz konusu mağazada denetim gerçekleştirdi.
Raflardaki ürünleri tek tek inceleyen ekipler, bazı ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçtiğini belirledi.
Yapılan incelemede, tarihi geçmiş ürünlerin etiketlerinin değiştirilerek yeniden satışa sunulduğunun tespit edilmesi üzerine mağaza ekipler tarafından mühürlendi.
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