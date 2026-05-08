Gözlerini alevlerle açtılar. Yangın 5 katlı binaya sıçradı

08.05.2026 08:56

Gözlerini alevlerle açtılar. Yangın 5 katlı binaya sıçradı
DHA

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

DHA
Google'da NTV'yi tercih et

İstanbul Kağıthane'de metruk binada başlayan yangın, yanındaki 5 katlı binaya sıçradı. Yangın söndürülürken dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Ortabayır Mahallesi Santral Caddesi'ndeki tek katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle saat 06.00 sıralarında yangın çıktı.

 

Yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki 5 katlı binaya da sıçradı.

 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

DHA

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

Binadaki vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edilirken itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

 

Dumandan etkilenen bir kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 

Yangın sonrası metruk binada büyük çapta hasar oluşurken ekipler bölgede bir süre soğutma çalışması yaptı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery

YASAL UYARI

İSTANBUL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İSTANBUL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.