Gözlerini alevlerle açtılar. Yangın 5 katlı binaya sıçradı
08.05.2026 08:56
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
İstanbul Kağıthane'de metruk binada başlayan yangın, yanındaki 5 katlı binaya sıçradı. Yangın söndürülürken dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.
Binadaki vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edilirken itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Dumandan etkilenen bir kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın sonrası metruk binada büyük çapta hasar oluşurken ekipler bölgede bir süre soğutma çalışması yaptı.
