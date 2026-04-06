Günlerdir aranan adam otomobilinde ölü bulundu
06.04.2026 15:51
Olay yerinde inceleme yapıldı.
İstanbul'da 3 gündür kendisinden haber alınamayan Mehmet Çiftlikci, park halindeki otomobilinin sürücü koltuğunda ölü bulundu. Çiftlikci'nin karnında morarma ve burnunda kan olduğu tespit edilirken ölüm nedenin beyin kanaması olabileceği düşünülüyor.
İstanbul'da 3 gündür aranan 51 yaşındaki Mehmet Çiftlikci'den acı haber geldi.
İnönü Mahallesi'nde saat 12.50 sıralarında caddede park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 gündür kayıp olduğu öğrenilen Mehmet Çiftlikci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
KARNINDA MORARMA, BURNUNDAN KAN
Olay yerinde yapılan ilk incelemede, Çiftlikci'nin karnında morarma olduğu ve burnundan kan geldiği tespit edildi.
Vücudunda ateşli silah, kesici alet ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesine göre, ölümün beyin kanamasına bağlı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
3 GÜNDÜR KAYIPTI
Ailesinden alınan bilgiye göre, evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Çiftlikci'nin tekstil sektöründen kalp rahatsızlığı nedeniyle malulen emekli olduğu, daha önce By-Pass ve anjiyo ameliyatları geçirdiği öğrenildi.
Çiftlikci'nin son 2-3 aydır kendi aracıyla yolcu taşımacılığı yaptığı belirtildi. Mehmet Çiftlikci'nin 3 Nisan akşam saatlerinde evden ayrıldığını ve sabah döneceğini söylediğini belirten ailesi en son gece saatlerinde kendisiyle görüştüklerini, sonrasında ise 3 gündür kendisinden haber alamadıklarını söyleyerek kayıp başvurusunda bulundukları öğrenildi.
SON GÖRÜLDÜĞÜ YER KOZYATAĞI
Polis ekiplerinin plaka tanıma sistemi üzerinden yaptığı incelemede, Çiftlikci'nin aracının en son 4 Nisan saat 01.59'da Kozyatağı mevkiinde görüldüğü, saat 04.50 sıralarında ise bulunduğu caddeye geldiğinin tespit edildiği öğrenildi.
CENAZE ADLİ TIP'A KALDIRILDI
Çiftlikci'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araç ise ayrıntılı incelenmek üzere otoparka çekildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.
YASAL UYARI
İSTANBUL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İSTANBUL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.