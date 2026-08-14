Hafta sonu plan yapanlar dikkat! İstanbul dahil birçok ilçede yasaklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son hava tahminlerine göre birçok ilde kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağış etkili olacak.

İSTANBUL

İstanbul'un Şile ve Arnavutköy ilçelerindeki sahiller ile Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'nda, dalga yüksekliği nedeniyle belirli günlerde denize girilmesi yasaklandı.

Şile Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçenin sahil, koy ve plajlarında Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Windfinder verilerine göre, dalga yüksekliği dikkate alınarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 13-14 Ağustos'ta denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

Arnavutköy Kaymakamlığı'ndan yapılan duyuruda da dalga yüksekliğinin fazla olması nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 13, 14, 15 ve 16 Ağustos'ta denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.

Sarıyer Kaymakamlığı ise son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda 13-14 Ağustos'ta dalga boyunun yüksek olacağının değerlendirildiği, can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla Kısırkaya Halk Plajı'nın denize ve plaj girişine kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

BARTIN

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada da 16 Ağustos'a kadar denize girilmesi yasaklandı.

Açıklamada, "Yüzme alanı olarak belirlenen Güzelcehisar, Hatipler, İnkumu, Kızılkum, Mugada, Bozköy, Çakraz, Göçkün, Kapısuyu, Karaman ve Tekkeönü Plajlarında 14, 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde denize girilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ' Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçelerinde bugün denize girilmesine izin verilmeyecek.

Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek denize girilmesine müsaade etmiyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan yaptıkları anonslarla denize girilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.

Sabah saatlerinde de Saray ilçesinde denize girmenin yasak olduğu duyurulmuştu.

TRABZON

Trabzon'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 14-15 Ağustos'ta denize girmek yasaklandı.

Valilik açıklamasında vatandaşların üzücü olayların yaşanmaması adına alınan yasağa titizlikle uymalarının büyük önem arz ettiği vurgulandı.

GİRESUN

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde yarın ve hafta sonu olumsuz hava şartlarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla 14,15 ve 16 Ağustos'ta, Giresun'daki tüm sahil ve plajlarda denize girmenin yasaklandığı kaydedildi.

KOCAELİ

Kandıra Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede elverişsiz hava ve deniz şartlarının etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, bu sebeple ilçedeki tüm sahillerde 14-15 Ağustos'ta denize girmenin yasaklandığı kaydedildi.